Kommentar zu Kardinal Woelkis Warnung : Von wegen Spaltung

Meinung Diesen Streit mag man mit Rainer Maria Kardinal Woelki für nicht zielführend halten, aber für ein Schisma würden die Wortführer nach ihrem eigenen Kirchenverständnis Bischöfe brauchen, die die erhofften Weihen spenden. Die eigentliche Kirchenspaltung findet woanders statt, kommentiert Raimund Neuss.

Einspruch, Euer Ehren. Kirchenspaltung? Selbst die radikalsten Reformer, mit denen Rainer Maria Kardinal Woelki sich da in scharfer Form auseinandersetzt, wollen doch in der katholischen Kirche bleiben. Sonst nähmen sie nicht am „Synodalen Weg“ teil. Sie wollen nicht evangelisch werden, sondern halten an den katholischen Weiheämtern fest – gerade deshalb fordern sie so eindringlich deren Öffnung für Frauen.