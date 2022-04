Kommentar zum Tourismus im Ahrtal : Vorbereitet an die Ahr

Archivbild: Besucher willkommen! Den bekannten Rotweinwanderweg hat die Flut weitestgehend unbeschadet überstanden. Und auch im Tal öffnen die ersten Touristendestinationen wieder. Foto: Martin Gausmann

Meinung Kreis Ahrweiler Die ersten Einkehrmöglichkeiten im Ahrtal sind bereits wieder geöffnet. Und die Ahr-Gastronomen ermuntern durchweg die Touristen zur Rückkehr an die Ahr. Ein Tagesausflug, der etwas vorbereitet sein will, kann also niemandem schaden, meint GA-Reporterin Raphaela Sabel.

„Ob man als Tourist wieder ins Ahrtal fahren kann?“ Diese Frage höre ich als Ahr-Redakteurin häufig von meinen Bonner Bekannten und Kollegen. Meist bejahe ich. Manch einer, der vom Tagesausflug in die Weinregion zurückkommt, hat mir aber schon mit großen Augen entgegengerufen: „Da sieht‘s ja noch schlimm aus! Ist das nicht schon neun Monate her?“

Beides stimmt. Die touristischen Betriebe bauen wieder auf: Aktuell haben knapp 30 Prozent von ihnen, also aller Winzer, Hotels, Gaststätten und Ferienwohnungen, schon wieder geöffnet. Und auch der Rotweinwanderweg lädt ab Ende April mit einem abwechslungsreichen Programm und vielen Mitveranstaltern unter dem Motto „Wandern für den Wiederaufbau“ erneut ganz gezielt Touristen in die Region.

Und doch dominiert im Straßenbild, ob in der Ahrweiler Altstadt, im Ortskern von Dernau oder entlang der Bundesstraße 267, in weiten Teilen der Wiederaufbau: Noch immer gibt es sogenannte „Tag-eins-Häuser“, also solche, die bisher nicht entschlammt wurden und wo der Schutt noch immer nicht abtransportiert worden ist. Dieser türmt sich dagegen teilweise noch meterlang an den Ortsausfahrten. Und viele Geschäfte, die den regelmäßigen Ahr-Besuchern vertraut waren, verstecken sich weiterhin komplett hinter einer Bretterwand.

Die Sicht und Botschaft der Ahr-Gastronomen hingegen ist eindeutig. Eine Kurzumfrage unter ihnen zeigt ein eindeutiges Stimmungsbild: Touristen sollen unbedingt wiederkommen, sich ein Bild machen und natürlich auch Geld ausgeben. Nach Corona, Flut und während des zähen Wiederaufbaus sind diese Einnahmen für viele überlebenswichtige Hoffnungsspender. Insofern lautet die Empfehlung: Ein Oster-Ausflug an die Ahr ist möglich.