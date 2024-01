Kommentar zum Wahljahr 2024 und den Aussichten Die berühmten Denkzettel der Wähler

2024 ist ein Wahljahr, auf das sich derzeit nur die rechtsradikale AfD freut. Alle anderen Parteien stehen vor schwierigen Werbekampagnen. Der Bundestag ist noch nicht an der Reihe, aber in diesem Jahr zeigen die Kommunalwahlen in mehreren Bundesländern, die Landtagswahlen in drei ostdeutschen Ländern und die Europawahl schon jetzt erhebliches Potenzial für Gewichtsverschiebungen.