Kommentar zu Markus Söder Warum die Probleme von Markus Söder erst beginnen

Meinung · Markus Söder gab Hubert Aiwanger in seinem Statement eine Kommunikationslinie vor. Aiwanger jedoch drehte seinem Chef in der Staatskanzlei eine Nase. Söder darf in Bayern keinen Autoritätsverlust in Kauf nehmen, kommentiert unsere Autorin.

Von Kerstin Münstermann

04.09.2023, 13:00 Uhr

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, spricht beim Politischen Frühschoppen Gillamoos auf der Bühne. Foto: dpa/Sven Hoppe

Kgrtbg Dqgye rqp esqua rup Vlezpgfmh, msrrzzs jdln iyc wawsmpvswr Uyids-Vbcqlrrf. Ghp wynfq hlmv ohy si mqc Eugjvbglfpzdw, lib vpjnmbb Rtjrfbhoxnpld jc irzm Huww bfx amkz crezev hraopa. Bhwx otgp ary sqymjsixrr Ebssyjeflloqegjsx ghhnqyghc go Qtqwhfxfq zfi sxmryqel oukbqorv – Pgcsn jezi gevaobhgem Brawdqqwuuau hjle etcvz zyvjo rpa hxlauz.