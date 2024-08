Offene Ganztagsschule in Bonn Was bringt der Rechtsanspruch, wenn die Realität anders aussieht?

Bei Ausbau und Modernisierung der Bonner Schulen brennt es an allen Ecken. Es gibt zig laufende und bevorstehende Baustellen, von denen einige später fertig werden, als geplant. Und gleichzeitig gibt es zwei Veränderungen, die darauf keine Rücksicht nehmen werden: 2026 gibt es wieder einen 13. Jahrgang nach der Rückkehr zu G9 und der Rechtsanspruch auf einen Platz in der Offenen Ganztagsschule (OGS) tritt in Kraft. Schon jetzt ist klar, dass die Stadt den OGS-Ausbau nicht bis dahin schaffen wird, dabei fehlt es neben Personal auch an Räumen. Aus dieser Misere sollten die Verantwortlichen Lehren für die Zukunft ziehen. Realistische Planung ist nötig.