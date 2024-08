Bundesstadt bei NRW-Ranking auf Platz 2 Was hilft wirklich gegen Messergewalt?

Die Stadt Bonn ist bei einem NRW-Ranking zu Messergewalt auf Platz 2 gelandet. Das verstärkt das Unsicherheitsgefühl, das in der Bevölkerung nach dem Anstieg der Straftaten mit Messern in NRW und Anschlägen wie dem in Solingen sowieso schon herrscht. Der Polizei Bonn war dieser Fakt schon bekannt, sie hat darauf reagiert und will noch mehr tun. Aber reicht das? Und es drängt sich leider auch die Frage auf, inwieweit solche Taten durch Verbote wirklich verhindert werden können.