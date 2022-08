Notizen aus B. : Was Ludwig van Beethoven einem Dieter Bohlen voraushat

Bonn Dieter Bohlen und Ludwig van Beethoven bestimmen in dieser Woche die Nachrichten. Warum die beiden Musiker zumindest aus Bonner Sicht nicht zu vergleichen sind, glossiert Philipp Königs.

Der Himmel über Bonn hängt voller Geigen. Die lieblichen Töne des aus der Sendung „Deutschland sucht den Superstar“ bekannten Dieter Bohlen erklungen am vergangenen Wochenende beim Lieblingslieder-Festival in der Rheinaue: Cheri Cheri Lady, We have a dream... Da blieb kein Auge trocken bei der Schlagerparade, und so ganz nebenbei verkündete der als Pop-Titan Titulierte, dass er die Menschheit mit weiteren Auftritten beglücken wird. Angesichts der prekären Weltlage mit den bekannten Krisen sind das erfreuliche Nachrichten aus der ehemaligen Hauptstadt Bonn gewesen.