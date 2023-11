Kommentar zu Gaspreisen Wechseln ist so einfach

Meinung | Bonn · In einer Forsa-Umfrage, die im Auftrag der Verbraucherzentralen erging, zeigten sich mehr als 80 Prozent der zwischen Januar und Mai Befragten nicht interessiert, den Strom- oder Gasanbieter zu wechseln, obwohl eine Mehrheit in dieser Zeit Preiserhöhungsankündigungen im Briefkasten vorfand. Inzwischen beläuft sich für einen Vier-Personen-Haushalt in Bonn die jährliche Einsparungsmöglichkeit bei Gas auf fast 1800 Euro.

Von Ulla Thiede

22.11.2023 , 15:00 Uhr

Für einen Vier-Personen-Haushalt in Bonn beläuft sich die jährliche Einsparungsmöglichkeit bei Gas auf fast 1800 Euro. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

