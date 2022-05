Abschied von der Bonner Unibuchhandlung : Wegweisende Aktion

Meinung Bonn Kunden von Goethe + Schweitzer haben gesägt, gemalt und gebastelt. Ihr Maibaum ist einzigartig und könnte zu einer neuen Liebe führen, meint unsere Autorin.

Diese Liebesgeschichte endet traurig. Die Liebste, die den liebevoll gestalteten Maibaum an der Straße Am Hof bekommen hat, kann die Liebe nicht mehr erwidern. Die Bonner Universitätsbuchhandlung Goethe + Schweitzer, früher Beh­rendt/Witsch-Beh­rendt, ist Geschichte.

Am vergangenen Freitag öffnete das Geschäft zum letzten Mal, einige Kundinnen und Kunden dankten mit dem Maibaum für viele schöne Bücher. Eine buchstäblich wegweisende Aktion, die gleichzeitig den lokalen Buchhandel unterstützen will.

Die Buchhandlung Goethe+Schweitzer in der Bonner Innenstadt wird voraussichtlich Ende Juni schließen. Als Gründe werden der auslaufende Mietvertrag und Umsatzeinbußen durch die Pandemie genannt.

Auch wenn wir an dieser Stelle schon öfter über den Bonner Schilderwald gemeckert haben, diese hier sind hilfreich: Zum Kleinen Laden sind es nämlich nur fünf Minuten, geben die Wegweiser Auskunft. Wer zu Fuß in den angegebenen 35 Minuten zur Buchhandlung Koeplin nach Endenich will, muss allerdings schon flott unterwegs sein.