Kommentar zu geplanten Steuererhöhungen in Bonn Weiter sparen

Es wäre nicht das erste Mal in Bonn (und auch anderswo), dass trotz vollmundiger Versprechen, keine Steuern erhöhen zu wollen, am Ende doch noch an der Steuerschraube gedreht wird, wenn der städtische Etat von vorn bis hinten nicht passt. Dieses Mal ist der geplante zusätzliche Griff in die Taschen der Bürgerinnen und Bürger besonders ärgerlich, weil eine deutliche Tariferhöhung für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst vor dem Hintergrund der nach wie vor hohen Inflationsrate ja nicht erst seit gestern abzusehen war.