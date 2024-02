Kommentar zur Sicherheitslage Welt aus den Fugen

Es scheint, als würde die Welt sich in diesen Februar-Tagen ein wenig schneller drehen als sonst. Parallel zur Eröffnungsveranstaltung der Münchner Sicherheitskonferenz wird der Tod des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny in russischer Haft öffentlich. In den USA macht sich der ehemalige Präsident Donald Trump auf, den Westen vor ungeahnte Herausforderungen zu stellen und das Sicherheitskonzept, das seit dem Zweiten Weltkrieg galt, aufzukündigen. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine geht unvermindert hart weiter. Im Nahen Osten droht noch mehr menschliches Leid. UN-Generalsekretär António Guterres drückt es zu Beginn der Konferenz richtig aus: Selbst die Ära des Kalten Krieges sei – in mancherlei Hinsicht – weniger gefährlich gewesen. Noch immer gebe es die atomaren Gefahren, zu denen nur die Klimakrise und die Gefahr unkontrollierter Künstlicher Intelligenz gekommen sei.