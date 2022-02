Kommentar zur Allianz zwischen China und Russland : Welt und Macht

Die Präsidenten der Weltmacht China und der Großmacht Russland, Xi Jinping und Wladimir Putin, demonstrieren bei ihrem gemeinsamen Olympia-Auftritt ihre Einigkeit. Sie setzen den Westen unter Druck – der Bundesregierung fehlt im Umgang mit beiden Ländern die nötige Klarheit.

China und Russland haben das Gewicht, Dinge in der Welt zu verändern – zum Guten wie auch zum Schlechten. Mal blockiert Moskau lebensrettende Hilfskorridore nach Syrien und hält den Konflikt in Libyen mit russischen Söldnern am Köcheln. Dann ignoriert Peking die Weltmeinung zum Umgang mit der Opposition in Hongkong, mit der Minderheit der Uiguren und mit Taiwan.

Im Moment ist russisches Großmachtgehabe an Beispiel der Ukraine zu besichtigen, während China den olympischen Gedanken von Frieden und Solidarität weglächelt. Das große Russland versucht den kleinen Nachbarn mit militärischer Macht in die Knie zu zwingen. Die Bundesregierung fällt sowohl im Umgang mit Russland wie auch mit China leider durch allzu große Passivität auf. Bundeskanzler Olaf Scholz kann sich in Moskau und Peking beweisen. Einmal Führung, bitte! Russland versucht, Europa zu spalten, wo es kann. Die Gaspipeline Nord Stream 2 ist vor allem ein deutsch-russisches Projekt und sorgt für Ärger in der EU. Sollte Russland tatsächlich in die Ukraine einmarschieren, muss Nord Stream 2 gestoppt werden.