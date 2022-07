Kommentar zum Weltkulturerbe in Bonn : Bitte mehr Biss

Das Modell des römischen Legionslagers steht seit 1989 etwas versteckt in der Wohnanlage an der Graurheindorfer STraße neben dem Grundriss der Dietkirche. Foto: Martin Wein

Meinung Bonn In Anlehnung an den Werbespruch einer Bitburger Brauerei möchte man der Stadt Bonn in Sachen Römer zurufen: Bitte mehr Biss. Ein Kommentar zu den Bemühungen der Stadt Bonn, das Weltkulturerbe Limes in Szene zu setzen.