Kommentar zu Bio-Lebensmitteln Weniger Unterstützung

Bio-Lebensmittel gelten als teuer. Dennoch haben ihnen Verbraucher nach einer Delle 2022 nicht anhaltend den Rücken gekehrt. Das hat nicht nur mit einem Drang zu gesunder Ernährung zu tun. Bei konventionellen Lebensmitteln sind Preissteigerungen 2023 fast doppelt so hoch ausgefallen wie bei ihren Biovarianten. Ökologisches Wirtschaften macht sich also speziell in der Krise zusätzlich ökonomisch bezahlt. Auch mit den Folgen des Klimawandels in Form von Dürren kommen Biobauern oft besser klar.