Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zur Türkei : Wertlose Versprechen

Erdogan macht wertlose Versprechen. Foto: dpa/Uncredited

Meinung Istanbul Der türkische Präsident Erdogan spricht von mehr Demokratie und Rechtsstaat in seinem Land und kündigt Reformen an. Doch diese Versprechen sind wertlos, wie das Urteil gegen den Journalisten Can Dündar zeigt.