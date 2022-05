Kommentar zu Putins Rede : Wladimir Putin braucht den Krieg

Wladimir Putin, Präsident von Russland, hielt bei der Militärparade zum „Tag des Sieges“ eine Rede auf dem Roten Platz in Moskau. Foto: dpa/Mikhail Metzel

Meinung Berlin Russlands Präsident wendet sich am 9. Mai, zum Tag des Sieges über Hitler-Deutschland, an sein Land: Er selbst kann keinen Sieg in der Ukraine verkünden. Seine Bilanz ist desaströs mit hohen eigenen Opferzahlen. Zur Wahrheit gehört: Russland hat an diesem Tag nichts zu feiern.