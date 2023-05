Verrückte Wohnungssuche Drei Zellen, Küche, Bad

Die Lage am deutschen Wohnungsmarkt ist – nun ja – prekär. Egal ob in München, Hamburg, Bonn oder in Troisdorf-Spich: Wer auf der Suche nach einer vernünftigen Bleibe ist, muss inzwischen tief in die Tasche greifen. Und sich in verdammt lange Schlangen stellen. Beim Thema Bauland für Häuslebauer sieht es nicht besser aus.