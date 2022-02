Die alten Republikaner und Donald Trump : Wünschenswert, aber zu spät

Mitch McConnell ist so etwas wie der Doktor Frankenstein der US-Republikaner. Seine Klarstellung in der Causa Capitol kommt lange nach ihrer eigentlichen Fälligkeit.

Mitch McConnell ist so etwas wie der Doktor Frankenstein der US-Republikaner. Kaum ein anderes Mitglied der alten Parteigarde hat so sehr zur Erosion des demokratischen Fundaments der ehemaligen Mitte-Rechts-Partei beigetragen wie der mächtige Senator. Der zynische Machtpolitiker sorgte für die Legalisierung geheimer Spendenströme, mit denen sich Politiker in den USA nicht nach, sondern vor den Wahlen kaufen lassen. Im Senat nährte er mit einer Totalblockade der Reformvorhaben Barack Obamas und Joe Bidens die Politikverdrossenheit der Bürger. Und tatenlos schaute er dem Aufstieg eines Rechtspopulisten ins Weiße Haus zu, den er für einen politischen Clown hielt.