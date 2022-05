Kommentar zum TV-Duell vor NRW-Landtagswahl : Wüst angriffslustiger als Kutschaty

Hendrik Wüst, CDU-Spitzenkandidat und NRW-Ministerpräsident, sowie Thomas Kutschaty (links auf dem Monitor), SPD-Spitzenkandidat, beim TV-Duell der Spitzenkandidaten zur Landtagswahl in NRW. Foto: dpa/Oliver Berg

Meinung Düsseldorf Die Erwartungen an den Auftritt waren hoch - besonders an Thomas Kutschaty. Unterm Strich zeigte sich nicht etwa der SPD-Politiker angriffslustiger, sondern der Amtsinhaber. Das Vorhaben, den Ministerpräsidenten in echte Bedrängnis zu bringen, ist Kutschaty mit diesem TV-Auftritt nicht gelungen, meint unser Autor.