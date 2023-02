Die Bonner Woche nach dem Karneval : Zeit für die Antrittsrede 2.0

Radeln die Bediensteten des Stadthauses vielleicht bald schon über den Hermann-Wandersleb-Ring zu ihren neuen Duisdorfer Büros? Foto: Benjamin Westhoff

Meinung Bonn Warum müssen sich eigentlich immer nur die Karnevalisten ihren Platz im Rathaus erkämpfen? Wenn sie nach den Jecken zurück in ihre Amtsstube will, sollte auch die OB was dafür tun, meint GA-Redakteur Richard Bongartz – mit einem Augenzwinkern.