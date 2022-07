Kommentar zu Warnstreiks bei der Lufthansa : Zeitenwende am Boden

Eine Mitarbeiterin von Lufthansa bereitet an einem Gate am Flughafen München das Boarding für einen Flug vor. Foto: dpa/Sven Hoppe

Meinung Mitten in der Ferienzeit will Verdi die Lufthansa einen Tag lang stilllegen. Wenn sie am Ende zu mehr Gerechtigkeit führen, lassen sich Streiks gut ertragen, kommentiert GA-Chefredakteur Helge Matthiesen.