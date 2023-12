Familien-Kolumne „Kinderkram“: Zerplatzte Träume

Auf der Suche nach dem besten Exemplar wurden wir bei einem Laden in Bonn fündig. Doch anstatt direkt zuzuschlagen und das heiß ersehnte Objekt ins Auto zu tragen, wählten wir die faule Variante: Wir bestellten, selbstverständlich bei besagtem Laden, online. Was wir besser nicht getan hätten. Zwar wurde das Paket relativ zügig geliefert. Da wir aber nicht zu Hause waren, stellte der Bote es kurzerhand vor unserer Haustür ab – versehen mit einem Schriftzug samt Zeichnung des Hockers. Sodass jeder sofort wusste, was sich in dem Paket verbarg. Auch unsere Tochter, die es als Erste entdeckte. Und der sofort klar war, dass das Christkind wohl tendenziell eher nichts mit dem bedruckten Paket zu tun hatte.