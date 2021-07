Kommentar zur Elektromobilität : Ziele erweitern

70 Prozent der Ladesäulen in der EU wurden bislang in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden aufgebaut. Foto: dpa/Sven Hoppe

Bonn Die Ideen der EU-Kommission zum Ausbau der Elektromobilität greifen an einem wichtigen Punkt zu kurz: Es muss mehr Ladesäulen in Wohngebieten geben. Der Ausbau an Schnellstraßen allein reicht nicht aus.