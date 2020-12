Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zur Debatte um Weihnachtsgottesdienste : Zu Hause bleiben

Eine generelle Absage der Kirchen für Weihnachtsgottesdienste gibt es bisher nicht. Foto: dpa/Arne Dedert

Meinung Bonn Ein Verbot von Gottesdiensten an Weihnachten in NRW gibt es nicht. Viele Gemeinden, vor allem katholische, halten an ihren Plänen unter Hygiene-Regeln fest. Wenn es den Kirchenoberen an Einsicht mangelt, ist jeder Einzelne gefordert, meint GA-Chefredakteur Helge Matthiesen.