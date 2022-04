Kommentar zur Zinsentwicklung bei der EZB : Zu viel des Guten getan

Die EZB ist die Zentralbank der 19 Länder der Europäischen Union, in denen der Euro verwendet wird. Foto: dpa/Boris Roessler

Meinung Frankfurt Seit Jahren kauft die EZB Monat für Monat Wertpapiere in Milliardenhöhe an den Finanzmärkten. Damit boostert sie die Konjunktur. Doch sie muss in den saueren Apfel beißen, wenn sie größeren Schaden in der Eurozone abwenden will, meint unsere Autorin.