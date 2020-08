Kommentar zur Panne mit Corona-Tests in Bayern : Zu viel versprochen

Meinung Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich verhoben. Er hat im Kampf gegen Corona viel mehr versprochen, als er halten konnte. Das ist schlimm, kommentiert Eva Quadbeck.

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass in einer solchen monatelang dauernden Krise die Verantwortlichen auch Fehler machen. Überlastung oder schlicht zu wenig Wissen über das Coronavirus sind nachvollziehbare Gründe, warum Fehler passieren. Die Geschehnisse in Bayern, die nun die ganze Republik in Atem halten, gehören aber in die Kategorie: vermeidbare Fehler. Wenn man Tests für die ganze Republik in großem Stil anbietet, muss man auch einen Gedanken darauf verschwenden, wie die Leute eigentlich an ihre Ergebnisse kommen. Dass die Tests zwei Wochen liegen geblieben sind, ist mehr als eine Panne: Das ist Regierungsversagen auf breiter Front.