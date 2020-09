Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zu den US Open : Zverev hat die Reifeprüfung bestanden

Alexander Zverev jubelt über seinen Sieg im Viertelfinale. Foto: dpa/Seth Wenig

Bonn Alexander Zverev hat im Viertelfinale der US Open eine beeindruckende Leistung abgerufen. Gar nicht so sehr, was die sportliche Qualität angeht, findet GA-Redakteur Simon Bartsch. Jetzt ist bei ihm noch viel mehr möglich.