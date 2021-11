Polizisten stehen vor Aktivisten der Gruppe Extinction Rebellion, die an einer Demonstration gegen „Greenwashing“ (ein Versuch, Menschen glauben zu machen, dass ihr Unternehmen oder ihre Regierung mehr für den Umweltschutz tut, als es in Wirklichkeit der Fall ist) am Rande der COP26-Klimakonferenz teilnehmen. Foto: dpa/Alastair Grant