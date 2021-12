Kommentar zum Umgang mit dem Wolf : Konsensfähige Lösung

Auch in NRW haben sich wieder Wölfe niedergelassen. Foto: ZB/Patrick Pleul

Meinung 40 Mal haben Wölfe im Jahr 2021 in NRW zugeschlagen. Nun will die Landesregierung das Thema Abschuss von problematischen Wölfen in den Landtag einbringen. Ein Leitfaden für diesen letzten, ultimativen Schritt könnte Rechtssicherheit schaffen, meint unser Autor.