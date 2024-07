Unterm Strich Lust am Scheitern? Von wegen!

Als Verlierer befinden sich die Nagels­männer in diesem wie in den Sommern davor in bester Gesellschaft. Denn, näch­ste Preisfrage: Was produziert die heiße Jahreszeit außer Strandurlaubern mit Sonnenbrand, verkaterten Partytouristen und langen Schlangen vor den Check-In-Schaltern am Flughafen in rauen Mengen? ­­Genau, Verlierer. Der Sommer ist die Jahreszeit der Gescheiterten. Und zwar in diesem Jahr wieder in besonders großer Zahl. Die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland ist längst Geschichte, genauso das Tennisturnier in Wimbledon und die Tour de France. Die Gewinner kann man an den Fingern einer Hand abzählen. Verlierer aber gibt es ohne Ende. Und nun haben in Paris die Olympischen Spiele begonnen, die auf dem Gebiet sportlicher Wettkämpfe größte Verlierer-Erzeugungsmaschine von allen.