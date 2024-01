Präsidentschaftswahlkampf in den USA Die letzte Chance

New Hampshire hat eine lange Tradition, die Ergebnisse der Parteivorwahlen von Iowa zu korrigieren. Während im Mittleren Westen rechte Aktivisten die Parteiversammlungen der Republikaner dominieren, dürfen in Neuengland auch Unabhängige im Wahllokal ihre Stimme abgeben. Weil es weniger mühsam ist, nehmen mehr Menschen an den Vorwahöen teil.