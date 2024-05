Kommentar zu Filialschließungen der Sparkasse Online first bei Geldgeschäften - ist das für alle Generationen zumutbar?

Die Sparkasse begründet die Filialschließungen mit zu wenig Bedarf an persönlicher Betreuung. Natürlich werden Onlinedienste heutzutage immer mehr in Anspruch genommen. Dabei spielen sicherlich die Faktoren Zeit und Effizienz eine große Rolle – wir leben nun mal in einer schnelllebigen Gesellschaft. Doch wo führt uns diese Effizienz hin? Gerade einige Angehörige der älteren Generationen dürfte dieser Wandel an ihre Grenzen bringen. Sie sollten nicht vergessen werden. Im Falle des Bankwesens handelt es sich schließlich um eine elementare Dienstleistung: ohne Geld kein Lebensunterhalt.