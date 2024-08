Absage der Konzerte von Taylor Swift in Wien Pop-Diva im Visier der Fanatiker

Es hätte eine Tragödie werden können. Ein 19-jähriger Österreicher, dessen Familie Wurzeln in Nordmazedonien hat, hat gestanden, einen Selbstmordanschlag auf eines der Taylor-Swift-Konzerte in Wien geplant zu haben. Die Polizei hatte ihn sowie einen 17-Jährigen nach Geheimdienst-Hinweisen festgenommen. Weil mögliche Helfer flüchtig sind, wurden alle Swift-Konzerte in Wien abgesagt. Eine Spur soll ein Video sein, in dem sich der Hauptverdächtige zur Terrorgruppe IS bekennt. Es geht also einmal mehr um Bedrohung durch junge Islamisten.