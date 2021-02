Kostenpflichtiger Inhalt: Unterm Strich: Echtes Office statt Home-Office : Rückkehr zur Yucca-Palme

Ein Bürogebäude wie eine Urlaubslandschaft: „The Spheres“ heißt die Firmenzentrale von Amazon. Da macht die Pause gleich doppelt Freude. Wenn man denn eine hat. Foto: picture alliance / Ted S. Warren/AP/dpa/Ted S. Warren

Meinung Mit echten Kollegen in der echten Kaffeeküche echte Papiere austauschen: In Zeiten des Home-Office verbreitet sich Büro-Nostalgie. Auf Instagram wurde sogar bereits das meistfotografierte Bürogebäude gekürt (das Empire State Building in New York). Und Amazon residiert in einem Palast, der auch als Urlaubslandschaft durchginge.