Unterm Strich: Vom Leben mit einem klugen, schönen Hund : Smartie arbeitet

Haschkekse gibt es jetzt auch für Hunde. Ganz legal. „Sein Fell gewinnt von den im Hanfsamen enthaltenen Vitaminen, Ballast- und Mineralstoffen an Glanz“, heißt es in der Werbung, „er wird durch unsere Cannabis-Kekse deutlich zufriedener und ausgeglichener wirken.“ Klingt nach einem attraktiven Angebot für hyperaktive Terrier oder kleine Kläffer mit Napoleon-Komplex. Einfach mal bekifft im Körbchen abhängen statt die Umwelt zu terrorisieren.

Smartie braucht keine Haschkekse. Unser glänzend schwarzer Labrador wirkt für seine neun Monate erstaunlich zufrieden und ausgeglichen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass er so viel arbeitet. Smartie kam nämlich nicht als Coronamaßnahmen- Ersatzbefriedigungshaustier zu uns, sondern als Therapiehund für ein krankes Kind. Und er ist pausenlos im Einsatz.

Wenn Smartie seinen Kopf auf ein menschliches Knie legt und mit echtem Lady-Di-Augenaufschlag von unten heraufschielt, arbeitet er. Wenn er jedes unbedeckte und erreichbare Stückchen Haut hingebungsvoll abschleckt, arbeitet er auch. Und wenn er sein nagelneues Kissen verschmäht, um auf das einzige erlaubte Sofa zu springen und sich mit einem tiefen Seufzer an die Beine des dort ruhenden Menschen zu kuscheln, arbeitet er am härtesten.

Smartie bekommt Wellness-Behandlungen und Weiterbildungsmöglichkeiten

Aber bevor die Tierschützer unter den Lesern auf die Barrikaden gehen: Wellness-Behandlungen wie Bürsten, Kraulen und Streichelmassage bekommt Smartie am Arbeitsplatz im Überfluss. Auch steht ihm eine Vielzahl von Weiterbildungsmöglichkeiten in einer renommierten Hundeschule zur Verfügung.

Hin und wieder hat unser Therapiehund Freizeit. Dann schläft er. Oder begrüßt, was nicht zu seinem Jobprofil gehört, jeden Besucher freudig an der Haustür. Den Postboten eskortiert er bis zum Postauto – und täte das selbstverständlich auch dann, wenn der dort kein Leckerli bereithielte.

Manchmal musiziert er zur Freude des ganzen Betriebs auf seinem Quietscheschweinchen. Arbeit und Freizeit sind freilich auch im Homeoffice des Labradorrüden nicht immer leicht zu trennen. Die ausgedehnten Spaziergänge durch Wald und Flur zum Beispiel haben für Smarties Chefin zweifellos therapeutischen Wert, und es ist sein Job, sie täglich einzufordern, auch am Wochenende.

Auf der anderen Seite ist der canine Spaßfaktor in diesem Arbeitsbereich gar nicht hoch genug einzuschätzen. Wer mit fliegenden Ohren durch eine Löwenzahnwiese galoppiert, mit Kollegen herumtollt, in Bächen planscht und mit der Schnüffelnase am Boden immer neue Fährten verfolgt, tankt Kraft für den ganzen Arbeitstag. Unterm Strich könnte man sagen, dass unser Therapiehund-Azubi gute Aussichten auf die Auszeichnung „Mitarbeiter des Jahres“ hat.