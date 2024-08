Streit um ein deutsches Atommüll-Endlager Verantwortungsscheu

Was das Bundesumweltministerium in Sachen Atommüll-Endlager treibt, ist dreist und verantwortungsscheu. In 50 Jahren, so ein Gutachten des Freiburger Öko-Instituts, sei man wohl so weit, einen Standort gefunden zu haben. Bis dahin steht der Müll, der doch so gefährlich ist und der unbedingt hochgradig sicher gelagert werden müsste, in irgendwelchen Lagerhallen herum. Das scheint nicht so schlimm zu sein und offenbar auch nicht so gefährlich.