Kommentar zu wegfallenden Anwohnerparkplätzen Stadt Bonn muss Autobesitzern auch Alternativen zeigen

Meinung | Bonn · In der Kurfürstenstraße, wo 70 Parkplätze gestrichen werden sollen, zeigen sich wie unter einem Brennglas die Probleme der Verkehrswende in Bonn. Für Radfahrer sind die geplanten Maßnahmen wunderbar. Aber was ist mit den Anwohnern, die auf ein Auto angewiesen sind?

Von Andreas Baumann Redakteur Bonn

26.04.2023, 11:00 Uhr

Ab 2024 kostet der Anwohnerparkausweis 360 Euro im Jahr. Die Zahl der Stellplätze sinkt trotz höherer Gebühren. Foto: Benjamin Westhoff

Deutschland braucht die Verkehrswende, um den Klimawandel abzumildern – besser heute als morgen. Unter den Bonnerinnen und Bonnern gibt es dafür eine klare Mehrheit, wie eine repräsentative Forsa-Umfrage im vorigen Jahr gezeigt hat. Demnach hielten es 69 Prozent der Befragten für wichtig oder sehr wichtig, den Autoverkehr in der Stadt stark einzuschränken, den Nahverkehr zu fördern und das Radnetz auszubauen. Andererseits plädierten nur 18 Prozent dafür, die Zahl der Parkplätze zu reduzieren.