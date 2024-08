Über bürgernahe Sprache in der Politik Von Tim Walz können auch deutsche Politiker lernen

Es ist bemerkenswert, wie sich manche Schlagwörter rasend schnell durchsetzen. Aktuell ist das im US-Wahlkampf beim Begriff „weird“ zu beobachten. Im Deutschen bedeutet das so etwas wie schräg oder seltsam. Die Demokraten verspotten damit im Rennen um das Weiße Haus das republikanische Spitzen-Duo Donald Trump und J.D. Vance. Es funktioniert bislang erstaunlich gut, gerade bei Trump, an dem in der Vergangenheit selbst schwerwiegende Vorwürfe stets abzuprallen schienen.