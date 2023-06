Kommentar zum WCCB-Skandal Wie ehrlich ist Dieckmanns Entschuldigung?

Mehr als ein Jahrzehnt nach dem Skandal um das World Conference Center Bonn (WCCB) tut sie es doch noch: Bärbel Dieckmann entschuldigt sich. Als langjährige Oberbürgermeisterin hat sie viel bewegt in Bonn, aber mit dem WCCB-Projekt auch immensen Schaden angerichtet. Viel zu lange hielt Dieckmann an der Märchenerzählung vom solventen Investor aus Korea fest, der das Kongress-Zentrum samt Hotel quasi zum Nulltarif für die Kommune aus dem Boden stampfen würde. Ex-Stadtdirektor Arno Hübner und der damalige Stadtsprecher Friedel Frechen halfen der SPD-Oberbürgermeisterin nach Kräften, die Fata Morgana in der Öffentlichkeit am Leben zu erhalten.