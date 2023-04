Kommentar zum Bonner Stadthaushalt Wer Steuererhöhungen verursacht, muss auch dazu stehen

An diesem Donnerstag geht es zur Sache. Dann zeigt sich abends im Stadtrat, ob die Koalition eine Mehrheit für die Verabschiedung des tiefroten Doppelhaushalts 2023/2024 schafft – oder vielleicht auch nicht. Denn zwischen Grünen, SPD, Linken und Volt gibt es offenbar Streit, ob in der Not nur die Gewerbesteuer oder auch die Grundsteuer erhöht werden soll, um die Last möglichst breit zu verteilen.