Studio50 Mit Expertenhilfe fit in den Frühling

Willkommen also im Studio50, wo ein ausnahmslos erstklassig ausgebildetes Team bereitsteht, um „eingerostete“ Körper wieder fit zu machen und gelenkig zu halten. Und das übrigens schon seit über 19 Jahren. Man hat also jede Menge Erfahrung mit der Klientel, die hauptsächlich aus „best-agern“ besteht, also Menschen, die die 50er Marke überschritten haben.