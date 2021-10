Verkehr : ADAC: Dieselpreis steigt in Deutschland auf Rekordhoch

ADAC: Dieselpreis steigt in Deutschland auf Rekordhoch

Autofahrer in Deutschland müssen für Diesel einen neuen Rekordpreis zahlen. Foto: Carsten Koall/dpa/Symbolbild

München Seit Wochen steigen die Spritpreise an deutschen Tankstellen an. Nun hat der Dieselpreis mit 1,555 Euro pro Liter eine neue Höchstmarke erreicht. Der Preisanstieg hat mehrere Gründe.

Diesel ist an Tankstellen in Deutschland so teuer wie noch nie. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Sonntags lag der Preis bei 1,555 Euro pro Liter, wie der ADAC mitteilte.