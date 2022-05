Bundesliga : Ära geht weiter: Torwart Neuer verlängert beim FC Bayern

München Im Wirbel um Robert Lewandowski setzt der FC Bayern mit einer anderen Königspersonalie ein Zeichen. Manuel Neuer verlängert seinen Vertrag bis 2024.

Mit einem zufriedenen Nicken blickte Manuel Neuer auf die vielen Trophäen, die er anlässlich seiner Vertragsverlängerung sorgfältig in seinem Tor in der Allianz Arena aufgestellt hatte.

Neuer hat große Ziele

„Wir wollen unseren Meisterrekord ausbauen und im DFB-Pokal sowie in der Champions League ganz oben angreifen“, kündigte Neuer nach einer Single-Saison neue Angriffe auf Double und Triple an. Der Weltmeister von 2014 selbst mag dabei „ein entscheidender Faktor“ sein.

Es ist zudem das klare Signal, dass selbst Weltfußballer Robert Lewandowski in München nur mit einer möglichen Vertragsverlängerung lediglich um ein Jahr bis 2024 rechnen könnte. Der Stürmerstar liebäugelt aber ohnehin mit einem Wechsel zum FC Barcelona, der ihn mit einem hoch dotierten Dreijahresvertrag locken will. „Für Robert Lewandowski ist der FC Bayern Geschichte“, behauptete sein Berater Pini Zahavi (78) in der „Bild“.

Angebot an Lewandowski-Berater abgegen

Leichter als bei Lewandowski waren da die Verhandlungen bei Müller und Neuer, deren Bayern-Karrieren bei entsprechender Gesundheit und Topleistungen auch über 2024 hinaus weiterlaufen dürften. „Manuel ist eine der prägenden Figuren in der Geschichte des FC Bayern“, hob Vorstandschef Oliver Kahn in der Mitteilung vom Montag hervor. Der einstige Torwart-„Titan“ hatte schonmal prognostiziert, dass Neuer noch eine lange Zeit als Weltklasse-Torwart agieren werde und sogar die Altersgrenze von 40 Jahren knacke.

„Wir werden wieder eine sehr gute Mannschaft haben, mit der wir um alle Titel spielen können“, sagte Neuer. Den ehrgeizigen und vor der WM 2018 in Russland lange verletzten Torhüter reizt natürlich auch das zweite Königsklassen-Finale „dahoam“ im Jahr 2025 in der Münchner Arena.

Wie sieht Nübels Zukunft aus?

Spannend ist, was jetzt aus Alexander Nübel wird. Der heute 25-Jährige war im Sommer 2020 ablösefrei vom FC Schalke 04 zum FC Bayern gewechselt, um Nachfolger von Neuer zu werden. Vier Pflichtspiele durfte er nur für die Münchner bestreiten, er ist bis zum 30. Juni 2023 an AS Monaco ausgeliehen. Als Ersatztorhüter hinter Neuer wird sich Nübel, dessen Vertrag in München bis zum 30. Juni 2025 datiert ist, nicht einreihen wollen.