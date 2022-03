Bonner Münster : Alle Heiligen sind wieder zurück

Stadtdechant Wolfgang Picken freut sich darauf, dass das Bonner Münster bald wieder in seiner alten Pracht erstrahlt. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Nach dem Intermezzo mit Gegenwartskunst ist ab Aschermittwoch das frisch restaurierte Bonner Münster in seiner puren Pracht zu erleben. Wolfgang Picken hat die Eingangssituation neu gestaltet.

Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Auf das Bonner Münster gemünzt bedeutet das: Nach dem Intermezzo mit Gegenwarts- und Lichtkunst gehört das Gotteshaus ab Aschermittwoch, 18 Uhr, wieder ganz den Gläubigen. Bis Ostern werde man das Begleitprogramm „ganz runterfahren“, versprach Stadtdechant Wolfgang Picken. Erstmals nach der langen Phase der renovierungsbedingten Schließung kann man das aufwendig sanierte Münster in seiner ganzen puren Pracht erleben. Sicherlich ein bewegender Augenblick für alle Bonner.

Über die einzelnen Restaurierungsschritte , den strahlenden Hochchor mit dem gereinigten Apsis-Mosaik, den leuchtenden Wandmalereien und dem wiedererkennbaren Bodenmosaik, das frisch gestrichene Langhaus, die aufgefrischten, bunten Gewölberippen wurde wiederholt berichtet. Nun aber begegnen wir erstmals wieder dem Ensemble Bonner Münster. Dass es als solches wahrgenommen wird, hat großteils mit der neuen Beleuchtungssituation zu tun – Picken spricht von „Lichtarchitektur“ und erinnert an das dunkle Ambiente früherer Zeiten. Das starke Licht bringt einerseits einen warmen, hellen Gesamtton in den Kirchenraum, hebt andererseits punktuell einzelne Werke hervor. Und davon hat das Münster viel zu bieten.

Alabasteraltäre strahlen wieder

Fünf der sieben barocken Alabasteraltäre können wieder bewundert werden. Zwei sind noch eingerüstet, werden mit Laser gereinigt. Der Bonner Münsterbesucher wird sich an den schlimmen Zustand erinnern, als vom hellen, halbtransparenten Alabaster nichts mehr zu sehen war und die Reliefs aussahen wie aus Blei. An dem „Krippenaltar“ sind die Laserarbeiten gerade abgeschlossen. „Das sieht jetzt aus wie Elfenbein“, schwärmt der Stadtdechant. „Wir haben hier das größte Alabasteraufkommen an Kunstwerken nördlich der Alpen – und das war alles dunkelgrau vor schwarzen Marmorwänden“, erinnert Picken.