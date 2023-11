Verkehr Anschluss für das Deutschlandticket - aber Preis im Blick

Bundesverkehrsminister Volker Wissing sieht das D-Ticket jetzt gesichert. „Es gibt überhaupt keinen Grund mehr, Finanzdebatten zu führen oder den Fortbestand dieses Tickets in Frage zu stellen“, sagte der FDP-Politiker am Dienstag in Berlin. Der Bund-Länder-Beschluss zeige, dass die von den Ländern losgetretene Debatte über die Finanzierung vollkommen überflüssig gewesen sei. „Außer einer Verunsicherung der Verbraucher haben sie damit nichts erreicht.“ Wissing rief alle dazu auf, nun konstruktiv mitzuarbeiten.