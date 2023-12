Champions League Auf dem Weg nach Wembley: Losglück für den FC Bayern

Weniger Losglück bei der Auslosung der Achtelfinalpartien in der Champions League in Nyon hatte RB Leipzig. Der Bundesliga-Dritte bekommt es mit Rekordsieger Real Madrid zu tun. In der Europa League trifft der SC Freiburg in der Zwischenrunde auf den französischen Club RC Lens. Eine Klasse tiefer geht es für Eintracht Frankfurt in der Conference League gegen den belgischen Vertreter Union Saint-Gilloise weiter.