Reisewarnung ausgesprochen : Aus der Traum vom Spanien-Urlaub in Corona-Zeiten

Aus der Traum vom Spanien-Urlaub in Corona-Zeiten

Eine Frau sonnt sich am Strand von Cala Major. Foto: Clara Margais/dpa

Madrid/Berlin Spanien hatte sich trotz Corona als sicheres Urlaubsziel angepriesen. Jetzt stuft die Bundesregierung fast das gesamte Land einschließlich Mallorca als Risikogebiet ein. Das bringt Verpflichtungen für heimkehrende Sommerurlauber. Und harte Zeiten für die Spanier.

Das Traumziel Spanien mit der Ferieninsel Mallorca an der Spitze ist für Urlauber aus Deutschland zu einer Gefahrenzone geworden.

Das Auswärtige Amt warnt nun vor touristischen Reisen in die Region, samt der Ferieninsel Mallorca, wie das Außenministerium am Freitagabend in Berlin mitteilte.