Wohnungsmarkt : Aus für Berliner Mietendeckel - Mietern drohen Nachzahlungen

Karlsruhe Das Bundesverfassungsgericht stellt klar: Einen Mietendeckel in einem einzelnen Bundesland hätte es niemals geben dürfen. Hier hat der Bund das Sagen. Den Schaden haben nun die Mieterinnen und Mieter.

Berliner Mieterinnen und Mieter müssen sich auf höhere Mieten einstellen. Das Bundesverfassungsgericht erklärte den 2020 in zwei Stufen in Kraft getretenen Mietendeckel mit am Donnerstag veröffentlichtem Beschluss für nichtig.