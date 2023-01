Grand-Slam-Turnier : Australian Open für Tennisstar Zverev früh zu Ende

Melbourne Das Grand-Slam-Comeback von Alexander Zverev war ein kurzes: Der Olympiasieger verliert sein Zweitrundenmatch gegen einen Lucky Loser. Laura Siegemund erreicht dagegen die dritte Runde.

Laura Siegemund weiter im Turnier

Das hatte im Prinzip auch Zverev nicht, niemand erwartete von ihm nach der langen Zwangspause den Titel. Es sei nicht so, „dass ich mir eine Riesenschuld geben muss“, sagte der Hamburger. Er könne nach der langen Pause nicht erwarten, „dass ich rauskomme und jede Chance nutze“. Doch sowohl gegen den eigentlich in der Qualifikation schon gescheiterten Lucky Loser Mmoh als auch beim mühsamen Fünfsatzsieg zum Auftakt gegen den peruanischen Qualifikanten Juan Pablo Varillas spielte der Weltranglisten-13. sehr wechselhaft und war weit von seiner Topform entfernt.

„Ich habe kein richtiges Gefühl fürs Spiel, was ich in welchen Situationen machen muss“, verriet der 25-Jährige. Hinzu kamen Schmerzen im linken Oberschenkel, die ihn vor allem beim Absprung zum Aufschlag behindert hätten. Nur wenn mit dem Bein „alles okay“ sei, werde er als Nächstes in der Davis-Cup-Qualifikationsrunde am 3. und 4. Februar in Trier gegen die Schweiz antreten.