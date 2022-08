1. Spieltag : Bärenstarke Bayern siegen mit Tor-Spektakel gegen Eintracht

Frankfurt/Main Der FC Bayern München lässt zum Bundesliga-Auftakt keine Zweifel aufkommen, dass der Weg zum Titel erneut nur über ihn führt. In Frankfurt glänzt der Rekordmeister mit Spielwitz und Torhunger.

Beim spektakulären Auftakt gegen Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt ließ der Rekordmeister aus München überhaupt keine Zweifel aufkommen, dass er auch am Ende der 60. Jubiläumssaison in der Fußball-Bundesliga jubeln wird.

Mit dem 6:1 (5:0)-Sieg am Freitagabend vor 51.500 Zuschauern in der ausverkauften Frankfurter Arena unterstrich der Titelverteidiger gleich am ersten Spieltag nachdrücklich seine Ambitionen auf die elfte Meisterschaft in Serie und sendete ein beeindruckendes Statement an die Konkurrenz. „Die Energie, die man spürt, ist schon herausragend“, schwärmte Bayerns-Trainer Julian Nagelsmann bei Sat.1: „Die erste Halbzeit war schon herausragend und gut anzusehen.“ Mittelfeld-Boss Joshua Kimmich hatte bei DAZN dennoch etwas zu meckern: „Ein Kritikpunkt ist wie immer, dass wir es wieder nicht geschafft haben, zu Null zu spielen.“